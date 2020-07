Trump decide di abbandonare l’Oms (almeno per un anno) (Di martedì 7 luglio 2020) Quello che sembrava essere solo uno dei tanti annunci simbolici si è trasformato in realtà: gli Usa escono da Oms. L’atto, firmato da Donald Trump, è stato notificato poche ore fa al Congresso, come annunciato dal senatore Robert Menendez, membro di spicco del Comitato per le relazioni estere del Senato statunitense. Ancora non ci sono molti dettagli, ma si parla di una questione liquidata in poche righe. Gli effetti di questa scelta, in piena pandemia, si vedranno a partire dalle prossime settimane. LEGGI ANCHE > Trump accusa l’Oms di essere troppo filo-cinese e blocca il versamento di fondi da parte degli Usa Secondo le anticipazioni della Cnn, infatti, si tratta di una lettera notificata al Congresso di sole tre righe. Insomma, la questione – che va ben oltre i dissidi politici citati da Donald Trump durante le occasioni pubbliche ... Leggi su giornalettismo

