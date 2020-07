Tre linee strategiche per il Programma nazionale di riforma (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha illustrato al Consiglio dei ministri lo schema del Programma nazionale di riforma 2020 (PNR).Il Piano delinea le politiche che il Governo intende adottare nel triennio 2021-23 per il rilancio della crescita, l’innovazione, la sostenibilità, l’inclusione sociale e la coesione territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus. Il documento traccia le linee essenziali del Programma di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan) che il Governo metterà a punto dopo l’adozione dello Strumento Europeo per la Ripresa (“Next Generation EU”). Lo schema è costruito intorno a tre linee strategiche: modernizzazione del Paese; transizione ecologica; inclusione sociale e territoriale e parità di genere.Per il perseguimento di questi obiettivi, ... Leggi su ildenaro

Le tre sfide principali sono il raggiungimento di una reale visibilità ... evidenzia alcuni progetti innovativi nel settore logistico e fornisce linee guida di implementazione per le aziende nella ...

Madama Oliva amplia la gamma con due linee di prodotto innovative dedicate alla grande distribuzione ... La linea Aperitop, invece, è composta da tre referenze già pronte da gustare, in vaschetta da ...

