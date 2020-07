Trasporti, in Campania si torna a viaggiare senza distanziamento sociale (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal 9 luglio ci ritroveremo tutti di nuovo vicini vicini su treni, autobus, metropolitane, funicolari e, in sostanza, su qualsiasi mezzo di trasporto campano. Dopo aver dato il via libera al trasporto marittimo, anche i pendolari su terra potranno tornare ad occupare tutti i posti disponibili accomodandosi l’uno accanto all’altro e abolendo così il metro di distanza obbligatorio della Fase 2. Questo è quanto è stato stabilito dall’Ordinanza 60 della Regione Campania in cui si legge che: “Con la progressiva riapertura delle attività economiche, produttive e sociali, compreso il ritorno in ufficio per la maggior parte dei lavoratori pubblici e privati e al conseguente spostamento dei lavoratori pendolari, nonché alla graduale ripresa dell’attività turistica nei territori della ... Leggi su anteprima24

