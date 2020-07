Trapani, nuovo punto di penalizzazione per mancati pagamenti stipendi. Pronto ricorso (Di martedì 7 luglio 2020) La Corte Federale d'Appello ha inflitto un altro punto di penalizzazione al Trapani per non aver pagato nei termini previsti le mensilità dei propri tesserati di Gennaio e Febbraio 2020 entro il 16 Marzo.La Corte Federale d’Appello, composta dal presidente Mario Luigi Torsello, Gian Paolo Cirillo, Mauro Mazzoni, Carlo Sica, Maurizio Fumo, Giuseppe Catalano e Bruno Di Pietro, nella riunione odierna in videoconferenza, ha accolto il reclamo proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, ha annullato la decisione impugnata condannando il Trapani alla sanzione della penalizzazione di 2 punti (invece che 1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. L'organo giudiziario sportivo ha invece rigettato le richieste avanzate dal club granata, dall’ormai ex presidente Pino Pace e dall’attuale consigliera Monica ... Leggi su itasportpress

