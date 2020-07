Trapani, in manette il boss che “baciava” Paolo Ruggirello: ex deputato del Pd (Di martedì 7 luglio 2020) Durante un blitz dei carabinieri di Trapani è finito in manette il boss Mariano Asaro. Baciava, in cambio di favori, l’ex deputato Pd Paolo Ruggirello. A Trapani, nelle prime luci di stamane, è stato arrestato il boss Mariano Asaro. Storico nome di Cosa Nostra, era tornato in libertà due anni fa, ma, evidentemente, la sua ex vita gli mancava così tanto da intraprenderla nuovamente. Vicino a lui, però, questa volta c’era anche un ex deputato del Pd, Paolo Ruggirello. I due di scambiavano “baci affettuosi”. Affettuosi si fa per dire e per dovere di cronaca. In realtà era un vero e proprio patto mafioso. Il boss Masaro, chiamava, sia Ruggirello, sia il sindaco di Trapani Giuseppe Scarcella, “amici”: erano in contatto per avviare un’attività in ambito sanitario, ovvero l’apertura di uno studio ... Leggi su bloglive

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, stanno eseguendo 4 misure cautelari e una interdittiva in esecu ...

Arrestati i ladri di rame dell'ospedale di Castelvetrano

Sono stati arrestati gli autori del furto di rame all'ospedale di Castelvetrano. I carabinieri sono riusciti ad individuare gli autori del furto di circa 100 metri di strisce di rame effettuato nel gi ...

