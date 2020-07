Trapani, arrestato il boss massone Asaro, ‘il dentista’. Indagato il sindaco di Paceco: anche lui lo chiamava ‘don Mariano’ (Di martedì 7 luglio 2020) Era tornato in libertà da due anni e per tutti era rimasto ‘don Mariano’. Così lo chiamava anche il sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, che adesso è Indagato dai pm della Dda di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa. La sua abitazione e l’ufficio al Comune sono stati perquisiti dai carabinieri di Trapani, mentre è stato arrestato per mafia il boss-massone Mariano Asaro, di 64 anni, originario di Castellammare del Golfo, ma trasferito a Dattilo (Paceco). È accusato di associazione mafiosa. Noto come ‘il dentista’, fu accusato anche per la Strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985, ma assolto perché riuscì a dimostrare che quel giorno visitò dei pazienti in uno studio dentale a Palazzo Adriano. Una misura cautelare in carcere è stata notificata a Carmelo Salerno, che è ... Leggi su ilfattoquotidiano

