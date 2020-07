Transizioni e orientamento tra apprendimento, competenze e biografie individuali (Di martedì 7 luglio 2020) di Stefania Capogna* Si è svolta il giorno 1 luglio 2020 la Digital Conference promossa dal Centro di Ricerca DiTES (Digital Technologies, Education & Society) della Link Campus University, in collaborazione con AIDR (Associazione Italiana Digital Revolution) e ASITOR (Associazione Italiana Orientatori) per parlare di “Transizioni e orientamento tra apprendimento, competenze e biografie individuali”. L’interesse per la Tavola Rotonda nasce dalla necessità di riflettere sui mutamenti del sistema economico-sociale e le sue ricadute sui soggetti. La velocità e la cogenza delle trasformazioni del lavoro e delle professioni impongono, in tempi spesso brevi, il passaggio da una condizione di studio formale a una fase successiva (non formale o informale), da un ambito professionale a un altro, da una fase di piena a una di bassa o nulla ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Transizioni orientamento Transizioni e orientamento tra apprendimento, competenze e biografie individuali Sardegna Reporter Transizioni e orientamento tra apprendimento, competenze e biografie individuali

Si è svolta il giorno 1 luglio 2020 la Digital Conference promossa dal Centro di Ricerca DiTES (Digital Technologies, Education & Society) della Link Campus University, in collaborazione con AIDR (Ass ...

Neet, gli 11 errori da non fare

Di tutto hanno bisogno i giovani italiani tranne che di essere visti e trattati come come soggetti deboli, proponendo loro progetti che una volta chiusi, lasciano abbandonati a se stessi come prima, s ...

Si è svolta il giorno 1 luglio 2020 la Digital Conference promossa dal Centro di Ricerca DiTES (Digital Technologies, Education & Society) della Link Campus University, in collaborazione con AIDR (Ass ...Di tutto hanno bisogno i giovani italiani tranne che di essere visti e trattati come come soggetti deboli, proponendo loro progetti che una volta chiusi, lasciano abbandonati a se stessi come prima, s ...