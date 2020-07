Transformers, c’è il trailer della nuova serie animata (Di martedì 7 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=dWxlwWmJNPc La guerra fra Autobot e Decepticon, le due specie aliene di auto e altri mezzi di trasporto capaci di trasformarsi in potenti robot guerrieri, va avanti ormai da decenni, da quando cioè è stata inaugurata la linea di giocattoli Transformers nel 1984. Nel corso degli anni il franchise ha dato vita a innumerevoli incarnazioni, soprattutto videogame, cartoni animati e film live-action. A breve però arriverà su Netflix una nuova versione di queste avventure che racconterà un tassello inedito della storia: War for Cybertron Trilogy è infatti la nuova serie anime che racconterà il riaccendersi lotta fra le due fazioni in tre cicli da sei episodi ciascuno. della prima stagione, sottotitolata L’assedio, è stato diffuso in queste ore il trailer ufficiale. Nelle immagini vediamo scene ... Leggi su wired

