Tragedia sulla Cassia, 59enne muore sotto gli occhi del figlio: 2 ragazzi feriti gravemente (Di martedì 7 luglio 2020) Ennesima Tragedia su via Cassia dove, nel pomeriggio di ieri, un uomo di 59 anni ha perso la vita sotto gli occhi del figlio 20enne. I fatti L’incidente è avvenuto nel territorio di Sutri, in provincia di Viterbo, poco dopo le 16. Fabio Fontana, questo il nome del 59enne, stava percorrendo la Cassia insieme a suo figlio a bordo della sua Smart. Improvvisamente l’uomo si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto con a bordo due ragazzi. La Smart guidata dal 59enne è finita fuori strada, precipitando in una cunetta al lato della carreggiata. I soccorsi Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, un’eliambulanza e una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a estrarre le quattro persone coinvolte dalle lamiere delle loro auto. Purtroppo per Fabio Fontana non c’è stato nulla da fare. Il 59enne è morto sul colpo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

TERNI «Provate voi a svegliarlo, provateci voi, io non ce la faccio». Le urla della madre di G.A., 15 anni, hanno fatto a pezzi il silenzio del quartiere popolare di San Giovanni, a ridosso del centro ...

