Tragedia sfiorata all’isola d’Elba, si schianta pilota amatoriale 72enne: illeso (Di martedì 7 luglio 2020) “Mi dispiace che per un malinteso abbia commesso un errore in un aeroporto che per noi appassionati è come una piccola Malpensa”. Poteva essere una Tragedia. Il pilota amatoriale Carlo Mainetti, 72 anni, ammette l’errore umano circa l’incidente che lui stesso ha provocato, finendo fuori pista mentre sorvolava l’isola d’Elba nella giornata di domenica, a … L'articolo Tragedia sfiorata all’isola d’Elba, si schianta pilota amatoriale 72enne: illeso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tentato omicidio a Ferentino, ferisce il compagno con le forbici: soccorso in codice rosso

Tragedia sfiorata a Ferentino, dove una donna ha colpito il compagno ferendolo alla pancia con le forbici al culmine di una discussione, dopo che l’ha aggredita colpendola a calci e pugni. L’uomo è st ...

