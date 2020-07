Tragedia Sebastian Athie: l’attore è morto a 24 anni (Di martedì 7 luglio 2020) Sebastian Athie, attore messicano di Once, serie in onda su Disney Channel Latin America, è morto improvvisamente in circostanze da chiarire Addio a Sebastian Athie, giovane attore messicano di Once, serie in onda su Disney Channel Latin America che stamane è morto improvvisamente in circostanze da chiarire. Avevo solo 24 anni. Nella fortunata serie interpretava il ruolo di Lorenzo Guevara. Nato in Messico ma argentino di adozione, stamane è stato trovato senza vita. Le cause non sono ancora note perché la famiglia in merito non ha dato alcun tipo di informazione. Puntuale è arrivata la nota di Disney Channel nella quale ha lodato il talento del ragazzo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Doppia Tragedia a Terni, morti due ragazzi nel sonno POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Lutto nel mondo del cinema: è morto ... Leggi su bloglive

Sarà dunque la sua famiglia a decidere se e quando comunicare le cause che hanno portato a questa immane tragedia. Intanto i colleghi di Sebastian condividono da ore il proprio cordoglio per la ...

