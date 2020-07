Tragedia alla stazione della Circumvesuviana: uomo si lancia sotto il treno (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo si è lanciato sotto il treno all’altezza di Ponticelli. A dare la notizia è direttamente l’EAV, che in una nota ufficiale fa sapere di disagi circa le linee vesuviane. La circolazione risulta interrotta per cause di forza maggiore e sono stati attivati dei servizi bus sostitutivi. Di seguito il comunicato dell’Ente Autonomo Volturno. “Sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno la circolazione è interrotta causa tentato suicidio a Ponticelli. Pertanto i treni in partenza da Napoli per Sarno limiteranno a Barra e quelli provenienti da Sarno limiteranno a S.Anastasia. In relazione all’interruzione, sono stati istituiti Bus Sostitutivi della ditta AM (Autoservizi Meridionali) da Barra a S.Anastasia e viceversa”. L'articolo Tragedia alla stazione della Circumvesuviana: uomo si lancia sotto ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia alla Merone, tragedia alla Cementeria Muore operaio di 62 anni La Provincia di Como Fondazione Taormina Arte Sicilia: Al Teatro Antico venti spettacoli e collaborazioni di grande prestigio

La Fondazione Taormina Arte Sicilia riparte con una lunga stagione estiva di spettacoli di qualità all’insegna della danza, della musica e dell’eccellenza del teatro italiano. Al Teatro Antico venti s ...

Strage dei ragazzi a Jesolo, chiesti otto anni per il pirata della strada. La mamma: troppo pochi

Ieri, davanti alla giudice Lancieri ... Senza quel sorpasso azzardato – è la tesi dell’accusa – la tragedia della morte di quattro ventenni di San Donà e Musile non sarebbe avvenuta.

Ieri, davanti alla giudice Lancieri ... Senza quel sorpasso azzardato – è la tesi dell'accusa – la tragedia della morte di quattro ventenni di San Donà e Musile non sarebbe avvenuta.