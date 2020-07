Traffico in tilt in Liguria, Toti se ne lava le mani. Il governatore ha difeso i Benetton e ora fa lo scaricabarile sul Governo (Di martedì 7 luglio 2020) Un incubo. È quello che in questi giorni stanno vivendo gli automobilisti che per lavoro e per vacanza si stanno muovendo sulle autostrade liguri. C’è chi nel weekend da Milano ha impiegato cinque ore o addirittura sei ore per arrivare a Portofino (solitamente ce ne vogliono la metà) o nelle altre località del Golfo del Tigullio. Ma anche da Genova all’uscita dell’autostrada a Recco (pochi km) le code sono state insostenibili. Non bastava il coronavirus a complicare una situazione già drammatica per il settore del turismo, ci si è messo pure chi ha avuto la brillante idea di aprire contemporaneamente i cantieri sulle autostrade a cavallo fra giugno e luglio. A rendere difficile la situazione sono i lavori per le ispezioni sullo stato di conservazione delle gallerie autostradali (ce ne sono ben 466), che si sono intensificati ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Traffico tilt Incidente in autostrada: tir ribaltato a Carini, traffico in tilt ilSicilia.it Civate, demolito il vecchio cavalcavia di Isella: traffico in tilt sulla SS36 / FOTO

Civate (Lecco), 7 luglio 2020 – I lavori per la demolizione finale del vecchio cavalcavia di Isella di Civate sulla Milano – Lecco sono cominciati, ma a causa di un imprevisto sia la Super sia le stra ...

Liguria. Caos autostrade: anche stamani auto incolonnate. Toti: 'Problemi 118 raggiungere ospedali'

Criticità ogni giorno, nelle ore 'canoniche': dalle 7 alle 10 del mattino e poi nel tardo pomeriggio, dalle 17.30 alle 20. L'ad di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, aveva avvertito che luglio s ...

