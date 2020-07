Tottenham, rissa fra Son e Lloris. Mourinho spiazza tutti: “è stato bellissimo vederli” (Di martedì 7 luglio 2020) Animi caldi dopo il duplice fischio di Tottenham-Everton. A fine primo tempo, Son e Lloris sono quasi venuti alle mani dopo un battibecco. Una scena davvero particolare, fra due compagni di squadra, per di più dal carattere abbastanza ‘docile’. Michael Regan/Getty ImagesNel post gara, Mourinho, interrogato sull’accaduto, ha sorpreso tutti dichiarando: “è stato bellissimo quanto successo. Se volete incolpare qualcuno, comunque, fatelo con me. Nei confronti dei miei ragazzi sono stato molto critico, dicevo che non esigevano abbastanza da loro stessi. Ho chiesto loro di essere più cattivi, di mostrare quello spirito di squadra volto a non accontentarsi. Ed è quello che è successo. Son è un ragazzo incredibile, lo amano tutti, ma in quel momento Lloris pensava che potesse dare di più. Non so se fosse una ... Leggi su sportfair

Pall_Gonfiato : #Tottenham, diverbio acceso tra #Son e #Lloris - CalcioNews24 : Clamoroso al Tottenham: rissa sfiorata tra Lloris e Son – VIDEO - Fprime86 : RT @DiMarzio: #TottenhamEverton, la vittoria di Mou e il diverbio Son-Lloris: dalla (quasi) rissa agli abbracci finali - DiMarzio : #TottenhamEverton, la vittoria di Mou e il diverbio Son-Lloris: dalla (quasi) rissa agli abbracci finali - alessio_morra : Rissa sfiorata tra Hugo #Lloris e #Son, decisivo l'intervento di tre calciatori del #Tottenham che hanno bloccato i… -