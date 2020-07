Torno indietro e cambio vita: trama, cast e anticipazioni film in tv (Di martedì 7 luglio 2020) Torno indietro e cambio vita: trama, cast e anticipazioni film in tv Siete in cerca di un’esilarante commedia? Allora Torno indietro e cambio vita potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2015, in onda stasera 7 luglio 2020 dalle 21:25 su Rai 1, è stata diretta da Carlo Vanzina, celebre regista, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in divertenti opere come Luna di miele in tre, Figlio delle stelle, Arrivano i gatti, I fichissimi, Vacanze in America e Miami Beach. Segui Termometro Politico su Google News Lo spassoso lungometraggio, diffuso da 01 Distribution, ha potuto contare sulla fotografia di Tani Canevari, il montaggio di Luca Montanari mentre le musiche sono state affidate a Giuliano Taviani e Carmelo Travia. Ma vediamo insieme la sinossi di Torno indietro e cambio vita! ... Leggi su termometropolitico

gngb___ : @dimplezofhazza io sempre ahahah a volte torno indietro e le rileggo 25 volte - BovaSpain : Stasera, Torno indietro e cambio vita 21:25 Rai Uno con #RaoulBova - __comeioate_ : RT @DumbozD: Riavvolgete il vento vi prego???? Ora scendo e torno indietro ?? P.s. Il bimbo che frigna non lo meritavo - bubu1958 : @DaRonz82 Se torno indietro 20 anni e mi avessero detto che i giovani italiani avrebbero preferito la Bbl alla LBA… - SpettacolandoTv : #Tornoindietroecambio vita questa sera su Rai 1 -