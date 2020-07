Torno indietro e cambio vita, la trama e il finale del film (Di martedì 7 luglio 2020) Torno indietro e cambio vita, la trama e il finale del film Questa sera, martedì 7 luglio 2020, su Rai 1 va in onda il film Torno indietro e cambio vita, un esperimento di Carlo Vanzina che rende anche omaggio al film RiTorno al futuro. Il protagonista, Marco, è interpretato da Raoul Bova; di fatto, la commedia di Vanzina – uscita nel 2015 al cinema – può contare su un cast ricco, non soltanto Bova ma anche Ricky Memphis, Giulia Michelini e Paola Minaccioni per dirne alcuni. Ma di cosa parla questo film? Qual è la storia? E come finisce? Torno indietro e cambio vita, la trama del film Marco ha 42 anni, la sua vita appare perfetta: ha una bella famiglia, una moglie che gli vuole bene e un figlio e un lavoro di cui non può lamentarsi. Il suo idillio viene distrutto nel momento in cui sua moglie, da un giorno all’altro, chiede il ... Leggi su tpi

