Torno indietro e cambio vita, il cast del film: attori e personaggi (Di martedì 7 luglio 2020) Torno indietro e cambio vita, il cast del film: attori e personaggi Nel 2015, Carlo Vanzina ha portato al cinema il film Torno indietro e cambio vita, una commedia che ricalca molto l’esempio di RiTorno al futuro e che propone la storia di Marco e Claudio, amici di vecchia data che stanno attraversando un periodo difficile della loro vita, ma che hanno la fortuna di poter tornare indietro nel tempo e modificare così il futuro. Marco è stato lasciato dalla moglie per un altro uomo, mentre Claudio ha problemi con sua madre. Quando una macchina li investe, i due amici vengono catapultati nel 1990, poco prima che Marco conoscesse Giulia. Gli è stata concessa una seconda possibilità, ma riuscirà Marco ad arginare il destino? Il film è una produzione di Cattleya con Rai Cinema e vede un cast ricco di attori conosciuti. Tutto su Torno indietro e ... Leggi su tpi

