Torino, rumena senza biglietto scatena il panico in metropolitana e minaccia i poliziotti (Di martedì 7 luglio 2020) Ha passato un tornello della metropolitana di Torino. Ma non aveva il biglietto. La donna rumena, non appena gli addetti al controllo di Gtt l’hanno fermata, ha dato in escandescenze. Una scena incredibile, alla fermata XVIII Dicembre. La 49enne non era in preda a una furia incontrollabile e gli addetti hanno dovuto chiamare i poliziotti della Squadra Volante. La rumena ha detto di essere residente a Torino La rumena non ha voluto fornire le sue generalità. Un no categorico, un rifiuto netto. Gli agenti hanno provato a riportare alla calma la donna. A quel punto lei ha affermato di essere una rumena residente a Torino nel rione di Borgo Vittoria. Ma di non avere i documenti con sé. La donna ha minacciato e insultato gli agenti I poliziotti hanno deciso di portarla in Questura per gli accertamenti. È riesplosa la rabnia. La rumena ha insultato e minacciato ... Leggi su secoloditalia

