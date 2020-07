Torino. Porta Palazzo: la Municipale sequestra 555 paiai di occhiali senza marchio Ce (Di martedì 7 luglio 2020) Lunedì mattina, al mercato di Porta Palazzo, dopo la cosiddetta ‘spunta’, ovvero l’assegnazione dei posti liberi mediante sorteggio, gli agenti della Polizia Municipale del Comando Porta Palazzo hanno effettuato i consueti controlli fra le bancarelle del settore mercerie. Un grosso quantitativo di occhiali da sole ha insospettito e attirato l’attenzione dei ‘civich’ che hanno avviato un’accurata ispezione della merce. Il controllo effettuato ha confermato i sospetti degli agenti e i prodotti esaminati sono risultati privi del marchio di qualità CE, quindi non conformi alla direttiva europea 89/686. In totale sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 555 paia di occhiali, mentre al venditore è stata comminata una sanzione pecuniaria pari a 5.141 euro. Leggi su laprimapagina

