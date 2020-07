TIM aumenta le soglie di “buona fede” per chi ha traffico illimitato (Di martedì 7 luglio 2020) TIM ritocca verso l'alto le soglie definite di "buona fede" per le soglie dei bundle illimitati inclusi nelle proprie offerte mobili. L'articolo TIM aumenta le soglie di “buona fede” per chi ha traffico illimitato proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

mondomobileweb : TIM aumenta le soglie di buon senso per chi ha minuti, SMS o Giga illimitati -

Ultime Notizie dalla rete : TIM aumenta TIM aumenta le soglie di buon senso per chi ha minuti, SMS o Giga illimitati MondoMobileWeb.it TIM, Vodafone, Wind, H3G: il confronto su 40 città

Misura Internet Mobile è un progetto AGCOM che consente di confrontare la qualità del servizio di TIM, Vodafone, 3 Italia e Wind su 40 città. Grazie ad un servizio di misurazione AGCOM, sviluppato dal ...

“iPhone economico sarà rivoluzionario”: parola di Tim Cook

Uscirà in autunno, tra settembre e ottobre, e sarà, di certo, rivoluzionario. Con i rumors che si inseguono senza sosta nella calda estate 2011, le infinite anticipazioni su caratteristiche e aspetto ...

Misura Internet Mobile è un progetto AGCOM che consente di confrontare la qualità del servizio di TIM, Vodafone, 3 Italia e Wind su 40 città. Grazie ad un servizio di misurazione AGCOM, sviluppato dal ...Uscirà in autunno, tra settembre e ottobre, e sarà, di certo, rivoluzionario. Con i rumors che si inseguono senza sosta nella calda estate 2011, le infinite anticipazioni su caratteristiche e aspetto ...