TikTok verso il divieto negli USA: ecco perché (Di martedì 7 luglio 2020) ecco perché TikTok potrebbe diventare vietato negli USA a causa della Cina: lo ha rivelato il segretario di stato Mike Pompeo in un'intervista a Fox News Gli USA stanno seriamente pensando di vietare nell'intero paese TikTok. Non si tratta di un rumors ma di una vera e propria certezza rivelata dal segretario di stato Mike…

