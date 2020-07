TikTok pronta a lasciare Hong Kong dopo la nuova legge per la sicurezza nazionale (Di martedì 7 luglio 2020) La scelta del social controllato dal gigante cinese ByteDance ricalca quelle di Facebook, Google e Twitter. Il segretario di Stato Usa Pompeo: "Valutiamo il bando". Vista la sua crescita esponenziale, la gestione della privacy da parte del social network ha suscitato... Leggi su repubblica

