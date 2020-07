TikTok lascia Hong Kong dopo la legge sulla sicurezza. Scatta la censura sui libri a scuola. La governatrice: «Conseguenze gravi per chi viola le regole» (Di martedì 7 luglio 2020) La famosa app di condivisione TikTok, con sede in Cina, ha dichiarato ieri sera, 6 luglio,di star interrompendo il servizio a Hong Kong a causa dei «recenti eventi». La mossa di TikTok, di proprietà della ByteDance, arriva quando Facebook, Google e Twitter (con sede negli Usa) hanno bloccato le richieste del governo e della polizia di Hong Kong mosse per avere informazioni sugli utenti. Parallelamente, gli Stati Uniti stanno valutando di bandire le applicazioni dei social media cinesi – tra cui TikTok – come anticipato da Pompeo. L’app in questione è stato più volte accusato dai funzionari americani di essere una minaccia alla sicurezza nazionale, in linea con la politica anti-Pechino di Donald Trump. La stretta dopo la legge sulla sicurezza Sono passati 7 giorni dall’approvazione delle nuova legge sulla sicurezza nazionale ... Leggi su open.online

