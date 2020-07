Tik Tok, gli Stati Uniti valutano l’ipotesi di bandire l’app (Di martedì 7 luglio 2020) Gli Stati Uniti, attraverso il segretario di Stato Mike Pompeo, hanno fatto sapere che stanno valutando l’ipotesi di bandire la popolare app Tik Tok Il governo degli Stati Uniti starebbe valutando l’ipotesi di un addio definitivo alla popolare app Tik Tok, almeno sarebbe questa l’ipotesi al vaglio del governo degli Stati Uniti. A darne notizia … L'articolo Tik Tok, gli Stati Uniti valutano l’ipotesi di bandire l’app proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Egitto, arrestata la star di Tik Tok Hadeer al-Hady: 'Incita all'immoralità' [di SILVIA LUPERINI] [aggiornamento de… - repubblica : Egitto, arrestata la star di Tik Tok Hadeer al-Hady: 'Incita all'immoralità' - insopportabile : Di fatto Tik Tok non è altro che un social di aspiranti Don Lurio, diciamolo. - a_fraaaaan : RT @paolocarlinii: IN CHE SENSO VOGLIONO BANDIRE TIK TOK??????addio la mia vita è finita #TikTok - GretasenzaGarbo : RT @Nonzi83: I cinesi spiano con tik tok, chi ? per cosa ? Non hanno bisogno di spiarvi, pezzenti. La vostra società è in declino, le vostr… -