The Tax Collector: Shia LeBeouf accusato di Brownface, il regista David Ayer lo difende (Di martedì 7 luglio 2020) Shia LeBeouf è stato accusato sui social di Brownface per il suo nuovo ruolo in The Tax Collector, ma il regista David Ayer è intervenuto per difenderlo. David Ayer, regista di The Tax Collector, è intervenuto in difesa del suo protagonista Shia LeBeouf, accusato di Brownface dal popolo del web, pratica tramite le quale si usa prendere in giro le persone latine, indiane e nord africane. David Ayer ha preso la parola su Twitter dopo che parecchi utenti si sono scagliati contro la pellicola e Shia LaBeouf, dopo aver visto il nuovo trailer del film diffuso nei giorni scorsi. Nel trailer di The Tax Collector Shia LaBeouf e la co-star Bobby Soto interpretano due esattori delle tasse per un boss del crimine di Los Angeles e alcuni ... Leggi su movieplayer

zazoomblog : Shia LaBeouf si è fatto realmente tatuare per girare The Tax Collector - #LaBeouf #fatto #realmente #tatuare - Noovyis : (Shia LaBeouf si è fatto realmente tatuare per girare The Tax Collector) - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Shia LaBeouf si è fatto realmente tatuare per girare The Tax Collector - cinemaniaco_fb : ?????????????? THE TAX COLLECTOR (2020) | Trailer VO del film con Shia Labeouf Guarda il trailer originale di THE TAX COLL… -