The Mission al funerale di Ennio Morricone: la musica del Maestro suona ancora durante l’ultimo saluto (Di martedì 7 luglio 2020) Un organista, ieri sera, ha suonato The Mission al funerale di Ennio Morricone. Un amico del Maestro, invece, ha letto la Preghiera degli Artisti. Questo è quanto avvenuto durante le esequie che hanno avuto luogo nella cappella del Campus Biomedico di Roma, in una funzione privata per la quale erano presenti appena 40 persone. "Non voglio disturbare", aveva scritto lo stesso Maestro nel suo necrologio, e così è stato. Oltre all'amico Giuseppe Tornatore e all'avvocato Assumma, che per primo ieri ci ha dato la triste notizie della morte di Ennio Morricone, c'erano amici e familiari raccolti in una cerimonia privata. Fino all'ultimo c'è stata la sua musica. Il funerale, infatti, si è svolto sulle note di The Mission dalla colonna sonora dell'omonimo film del 1986 di Roland Joffé con Robert De Niro e Jeremy Irons. Il tema musicale è ... Leggi su optimagazine

Di Ennio Morricone, morto a Roma nella notte tra domenica e lunedì a 91 anni, si sa tutto. Conosciamo la genialità delle sue musiche perché hanno accompagnato almeno quattro generazioni di innamorati ...

