The Kissing Booth 2: il trailer italiano del film Netflix con Joey King (Di martedì 7 luglio 2020) Joey King e Jacob Elordi tornano ad affrontare i loro problemi di coppia, acuiti dalla distanza, nel trailer della commedia romantica Netflix The Kissing Booth 2. Netflix ci regala il trailer dell'atteso The Kissing Booth 2, sequel della commedia romantica che ha come protagonisti Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi in arrivo sulla piattaforma streaming dal 24 luglio. Il trailer riprende là dove ci eravamo interrotti. Dopo aver deciso di uscire con Noah, fratello maggiore dell'amico del cuore Lee, Elle passa l'estate con lui finché in autunno il ragazzo non fa ritorno ad Harvard. Con il fidanzato sulla East Coast, Elle dovrà affrontare l'ultimo anno e prendere le decisioni sul college senza di lui. Nel 2018 The Kissing Booth ha conquistato il pubblico della piattaforma ... Leggi su movieplayer

