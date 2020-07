The Kissing Booth 2, ecco il nuovo emozionante trailer del film in arrivo su Netflix (Di martedì 7 luglio 2020) Netflix ha appena diffuso il trailer ufficiale di The Kissing Booth 2, il nuovo ed emozionante teen drama che arriverà presto nella piattaforma di streaming on demand. Si tratta del sequel del lungometraggio uscito nel 2018 e basato sul romanzo di Beth Reekles. https://youtu.be/w5GEwARR7F0 Il primo capitolo seguiva la storia di Elle, una giovane ragazza che conduce una vita semplice, confidando ogni suo segreto all’amico che conosce da tutta la vita. Ad un certo punto, Elle si innamora di Noah, il fratello del suo migliore amico. La pellicola si è chiusa con Elle che ha salutato il ragazzo che sta per partire per il college: la relazione era incerta. In The Kissing Booth 2, Elle tenterà di sostenere questa relazione a distanza, segnata dalla presenza dei social che amplificano ulteriormente le gelosie. Inoltre, le sue compagne di classe pongono nella ... Leggi su optimagazine

