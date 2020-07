The Fighter, trama e trailer del film in onda mercoledì 8 luglio su Iris (Di martedì 7 luglio 2020) The Fighter, il film in onda mercoledì 8 luglio alle 21:15 su Iris. trama e trailer del film. Mercoledì 8 luglio 2020, su Iris andrà in onda il film “The Fighter” parte del ciclo “Storia nel Cinema” in onda ogni mercoledì sera, dedicato alle pellicole che raccontano storie realmente accadute. Il film è diretto da David O. Russell., e si ispira alla storia del pugile americano, di origini irlandesi, Micky Ward. L’appuntamento con il film è alle 21:15 circa su Iris. Il film, è uscito al cinema nel 2010, incassando poco più di 129,1 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia il film ha incassato circa 2,2 milioni di euro. Ecco un trailer: The Fighter, la trama Il film racconta la storia del pugile Micky Ward. Un giorno il fratellastro Dicky viene contattato dal canale americano HBO per girare un ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : The Fighter "The Fighter": Bale e Wahlberg da sballo! Metropolitan Magazine Italia PlayStation Now: annunciati i nuovi giochi di luglio 2020

Tutti gli abbonati al servizio possono cominciare a giocare a partire da oggi a Watch Dogs 2, Street Fighter 5 ed Hello Neighbor. Tutti e tre i titoli sono disponibili per il download su PlayStation 4 ...

Marvel vs. Capcom 4 e Street Fighter 6 in lavorazione?

Da tempo gli appassionati di picchiaduro a incontri si domandano quale futuro attenda due tra le saghe Capcom più amate di sempre, vale a dire Street Fighter e Marvel vs. Capcom. Ora, grazie a un ...

