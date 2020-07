Terremoto in Indonesia, potente scossa di magnitudo 6.3 (Di martedì 7 luglio 2020) Fortissima scossa di Terremoto quella che ha colpito il mare dell’Indonesia: l’epicentro registrato è a 93 km da Batang Alle ore 5:54 locali (00:54 italiane) in Indonesia si è verificata una potente scossa di Terremoto da 6.3 di magnitudo. L’epicentro, a 93 chilometri da Batang, è il mare di Jawa Tengah. La profondità della scossa … L'articolo Terremoto in Indonesia, potente scossa di magnitudo 6.3 proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ruisaldanha : RT @HURACAN68: [ #PlanetaTierra ] Terremoto de magnitud 6.6 golpea la costa de Indonesia – USGS - HURACAN68 : [ #PlanetaTierra ] Terremoto de magnitud 6.6 golpea la costa de Indonesia – USGS - IlMeteoNelMondo : Un #terremoto forte si è verificato nel mondo: Strong earthquake: M6.6 quake has struck near Batang in Indonesia… - ilmeteoit : #TERREMOTO #INDONESIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 6.3 a #Parang. Ecco QUI i #DETTAGLI - TerremotiLive : Nuovo #terremoto di magnitudo 6.3 Mwp (profondità 536.3 Km) in zona Indonesia [Sea] Fonte #INGV -