Terremoto | forte scossa di magnitudo 6 6 | tutti i dettagli

Alle ore 5:54 locali (00:54 italiane) si è verificata una potente scossa di Terremoto da 6.6 di magnitudo. L'epicentro, a 93 chilometri da Batang, è il mare di Jawa Tengah. La profondità della scossa è stata di 528 km, ma non è stata emessa l'allerta tsunami. Nessun danno a cose o persone. La scossa ha avuto luogo in Indonesia, Paese che viene spesso colpito da terremoti e tsunami in quanto si trova nella 'Cintura di fuoco del Pacifico'. In questa fascia si stima avvengano il 90% dei terremoti mondiali e la maggior parte con profondità molto elevata. Essa si estende per circa 40mila chilometri e comprende anche Polinesia, Filippine, Nuova Zelanda, Giappone, fosse

