Terremoto a Secondigliano, 51 arresti nella notte (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Dalle prime luci dell’alba è in corso una maxi operazione di carabinieri e polizia di Stato nei quartieri di S. Pietro a Patierno, Secondigliano e Scampia. In esecuzione, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, 51 misure cautelari a carico di altrettante persone ritenute affiliate al clan camorristico de “La Vanella Grassi”. Sono ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di una pluralità di reati e di altre attività illecite (traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e detenzione illegale di armi). L'articolo Terremoto a Secondigliano, 51 arresti nella notte (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

