Terremoto a Palermo, scossa avvertita dalla popolazione: i dettagli (Di martedì 7 luglio 2020) scossa di Terremoto a Palermo, in Sicilia: il sisma è stato avvertito dalla popolazione del capoluogo siciliano. Gli aggiornamenti Terremoto a Palermo, in Sicilia. Alle 15.11 è stata registrata dall’INGV un sisma di magnitudo 2.7 sulla costa Siciliana settentrionale. Il Terremoto ha avuto una profondità di 11 chilometri e l’epicentro è stato individuato a circa 11 chilometri dal capoluogo siciliano. La scossa è stata avvertita in maniera distinta dalla popolazione. Inevitabile tanta paura ma, almeno al momento, non si registrano danni o feriti. Sono in corso gli accertamenti del caso ma finora i vigili del fuoco non hanno avuto alcuna segnalazione di questo tipo. LEGGI ANCHE >>> Terremoto a Kabul di magnitudo 4,5: si pensava fosse un’esplosione Seguiranno aggiornamenti Questo articolo Terremoto a ... Leggi su bloglive

