Terremoti Italia Oggi – Ecco le scosse del 7 luglio (Di martedì 7 luglio 2020) La terra in Italia continua a tremare anche Oggi 7 luglio si è verificata una scossa di terremoto in Sicilia, precisamente in provincia di Palermo. Il terremoto di Palermo Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata nella Costa Siciliana centro settentrionale, al largo delle coste di Palermo, a una profondità di 11 chilometri. La scossa, che è stata avvertita dalla popolazione, non ha fortunatamente provocato danni a persone o cose. Erano le 15:11 di Oggi pomeriggio. La scossa, registrata alle 15,11, è stata avvertita sia in centro che in periferia. Subito dopo il sisma, diversi palermitani si sono riversati sui social in cerca di informazioni o proponendo la loro testimonianza. In molti, infatti, hanno scritto di aver sentito tremare il pavimento o aver visto i mobili del proprio appartamento oscillare. A parte lo spavento, comunque, ... Leggi su giornal

laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Anche in prossimità dei terremoti, dal sottosuolo si libera in eccesso; ecco uno studio sulla prevenzione dei Terremot… - Floritmassimil1 : @DeSantis1948 Purtroppo in Italia funziona così,durante le emergenze che siano terremoti,catastrofi,alluvioni,o pan… - ISMDingv : #terremoto #Mar_Ionio_Meridionale_(MARE) #Italia 06 Luglio 2020 alle 09:24:53 (UTC), ML 4.2 6 dati di #scuotimento… - sdeangelis56 : Decreto rilancio, decreto di qua e decreto di là, 'potenza di fuoco', ma non c'è traccia sugli aiuti ai terremoti del Centro Italia. - spinellibarrile : RT @SlowNewsCom: In Italia i Piccoli Comuni con meno di 5000 abitanti sono il 69%. Ci vivono oltre 10 milioni di persone Campotosto, in pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti Italia Terremoti in Italia e aree limitrofe: ecco la mappa epicentrale INGV dal 1 al 30 giugno 2020 Meteo Web Dl rilancio, un inutile teatrino

Era una partita con pochissime chance di vittoria, o meglio tutti sapevano o avrebbero dovuto sapere che non c’era quasi alcun spazio di manovra. Eppure prima qualcuno ha sbandierato gli emendamenti, ...

TERREMOTO: QUAGLIARIELLO, “DAl GOVERNO DANNO E BEFFA”

“Previsioni economiche catastrofiche, una ‘potenza di fuoco’ che non è stata nemmeno quella di un fiammifero, eppure si persevera a giocare con decreti (salvo intese) inconsistenti e soprattutto ci si ...

Era una partita con pochissime chance di vittoria, o meglio tutti sapevano o avrebbero dovuto sapere che non c’era quasi alcun spazio di manovra. Eppure prima qualcuno ha sbandierato gli emendamenti, ...“Previsioni economiche catastrofiche, una ‘potenza di fuoco’ che non è stata nemmeno quella di un fiammifero, eppure si persevera a giocare con decreti (salvo intese) inconsistenti e soprattutto ci si ...