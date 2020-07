Terracina, sequestrate le giostre al porto: denunciati i gestori del ‘Luna park’ (Di martedì 7 luglio 2020) Sono state sequestrate questa mattina le 33 giostre abusive al porto di Terracina, dopo l’esecuzione al provvedimento del Gip del tribunale di Latina, in seguito alla segnalazione del commissariato di Terracina e dell’ufficio circondariale marittimo. Le giostre, già in funzione da circa un mese, erano sprovviste delle dovute autorizzazioni e del titolo di occupazione dell’area. I sette gestori del “Luna park” sono stati tutti denunciati. Le autorità hanno inoltre avviato un’indagine per stabilire la legalità delle procedure e dei permessi rilasciati alle giostre negli anni passati. Terracina, sequestrate le giostre al porto: denunciati i gestori del ‘Luna park’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

