Terracina, operazione Luna Park: sigilli alle 33 giostre al porto, non avevano nessuna autorizzazione (Di martedì 7 luglio 2020) E’ stata data esecuzione oggi al provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Latina Dottor Giuseppe CARIO, richiesto dal Procuratore Aggiunto dr. Carlo LASPERANZA e dal sostituto Procuratore dr. Antonio SGARRELLA della Procura della Repubblica di Latina, disposto su segnalazione del locale Commissariato distaccato di Ps e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, supportati dalla Questura di Latina e dal Nucleo Speciale di Intervento della Guardia Costiera. Sono scattati così i sigilli alle 33 giostre al porto di Terracina che avevano iniziato la loro attività dallo scorso mese, nonostante non avessero ottenuto le previste autorizzazioni all’esercizio e allo svolgimento delle attrazioni nonché il titolo all’occupazione dell’area. Per la stagione in corso mancano, infatti, le autorizzazione all’occupazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

