Terni, due ragazzi di 15 e 16 anni trovati morti nel sonno: avevano passato la serata insieme (Di martedì 7 luglio 2020) Due ragazzi, minorenni, sono stati trovati morti stamani nelle loro abitazioni, in diversi quartieri di Terni. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza ma sono comunque in corso... Leggi su leggo

