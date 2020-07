Teresa Langella sgancia una bomba su Andrea Dal Corso: “Un figlio e il matrimonio…” (Di martedì 7 luglio 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio nella quale ha parlato della sua storia con Andrea Dal Corso. In molti stanno accusando la coppia di essere in crisi in quanto risultano molto più assenti dai social rispetto al solito. Il motivo, in realtà, risiede nel fatto che entrambi conducono vite lavorative molto differenti in posti completamente opposti dell’Italia. Lei vive a Roma e lui a Milano. Ad ogni modo, la loro storia non pare sia affatto in discussione. L’intervista di Teresa Langella Nel Corso di una recente intervista, Teresa Langella ha affrontato discorsi molto importanti che riguardano la sua storia con Andrea Dal Corso. Nello specifico, ha ammesso che i due hanno preso casa a Milano ma, purtroppo, la convivenza dovrà essere rimandata a data da destinarsi. Il motivo risiede nel ... Leggi su kontrokultura

