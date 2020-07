Teresa Langella e Andrea si sono lasciati? La verità è un’altra, ma la convivenza è lontana (Di martedì 7 luglio 2020) L’amore c’è, ma a distanza. Nessun ripensamento quindi per Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che vivono la loro storia in due città diverse. Non c’entrano però le turbolenze del loro rapporto, ma più semplicemente le carriere lavorative che i due stanno portando avanti in modo parallelo: una a Roma, Teresa, l’altro a Milano, Andrea. L’ex tronista è diventata una speaker radiofonica di Radio 105, d’altronde la musica è sempre stata una sua passione, come dimostra anche il singolo Formentera e Ibiza che su Youtube ha collezionato più di 4 milioni di visualizzazioni. La sua vita ora è incentrata sul lavoro, ma questo non vuol dire che non pensi ad Andrea, anzi, come dichiarato da lei stesa tra i due c’è la volontà di sposarsi e avere una famiglia. “Non ci siamo lasciati, ... Leggi su italiasera

