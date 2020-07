Teresa Langella bikini hot, esce dalla piscina come una sirena: «Bellezza indescrivibile» (Di martedì 7 luglio 2020) Su Instagram un nuovo scatto favoloso di Teresa Langella, ex corteggiatrice prima e tronista poi di ‘Uomini e donne’, che deve al programma di Maria De Filippi moltissimo. In primis una popolarità smisurata, che le ha consentito oggi di intraprendere una splendida carriera da influencer e di insistere come cantante; in secondo luogo di aver trovato un fidanzato che l’adora: Andrea Dal Corso. E in pochi, forse, avrebbero scommesso sulla coppia nata in seno al dating show che ha avuto qualche difficoltà all’inizio: i fan ricorderanno del ‘no’ inaspettato del giovane al serale della scelta e dei vari tentativi dell’ex corteggiatore di recuperare la fiducia dell’amata. Diciamo che lui ha fatto bene ad insistere: i due sono molto felici, la loro storia lontana dai riflettori va alla grande. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

Notiziedi_it : Aria di crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Lei spiega come stanno le cose e svela i progetti futuri - Manuel_Real_Off : Ma e Dal o Del Corso? - Novella_2000 : Aria di crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Lei spiega come stanno le cose e svela i progetti futuri - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #TeresaLangella a proposito della presunta crisi con #AndreaDalCorso: “Abbiamo momenti di alti e b… - italiaserait : Teresa Langella e Andrea si sono lasciati? La verità è un’altra, ma la convivenza è lontana -