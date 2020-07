Tennis esibizione Thiem’s 7, montepremi e come funziona: il regolamento (Di martedì 7 luglio 2020) Il montepremi, il prize money e come funziona l’esibizione in Austria ‘Thiem’s 7′. Il torneo organizzato da Dominic Thiem vede anche la presenza di Matteo Berrettini, che in queste settimane si sta dilettando nell’Ultimate Tennis Showdown di Mouratoglou. L’azzurro proverà a confermare le buone sensazioni mostrate in Francia. Lo farà partendo dalla fase a gironi: in gruppo con il romano anche Roberto Bautista Agut (12 ATP) e Karen Khachanov (15 ATP), oltre a Dennis Novak. ECCO LA COPERTURA TV Due Tennisti per girone si qualificheranno alle semifinali che si terranno il 10 luglio: poi la finale fissata per il giorno dopo (11 luglio). Il torneo avrà la presenza del pubblico che sarà però limitato a un massimo di 500 persone. Il montepremi totale si attesta sui 300 mila euro: per il vincitore ne sono previsti ben 100 ... Leggi su sportface

