Temptation Island, Valeria vicino all’addio: i dubbi su Ciavy, anticipazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Valeria e Ciavy a Temptation Island sembrano vicini all’addio. La prima puntata è stata già rivelatrice sul loro futuro come coppia, almeno apparentemente visto che siamo abituati a vedere dei finali diversi da ciò che avevamo immaginato e previsto come spettatori. Già altre volte, nelle precedenti edizioni, una coppia che sembrava spacciata nelle prime puntate … L'articolo Temptation Island, Valeria vicino all’addio: i dubbi su Ciavy, anticipazioni proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - ahoy_boy98 : RT @Ri_Ghetto: RAGA MA STO MALE PREPARIAMOCI - fogliachevola : RT @Ri_Ghetto: RAGA MA STO MALE PREPARIAMOCI - Ri_Ghetto : RAGA MA STO MALE PREPARIAMOCI -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Appena entrati nel villaggio Valeria ha ricevuto già i primi video, in cui il compagno confessa che dopo 4 anni lui non si è mai innamorato di lei e che non intende avere una famiglia. Il colpo è stat ...E’ prevista per giovedì 9 Luglio la seconda puntata di questa ottava edizione di Temptation Island ma dalle anticipazioni già promette grosse sorprese: una fidanzata potrebbe aver lasciato il villaggi ...