Temptation Island anticipazioni 9 luglio: Andrea vuole il falò di confronto (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Giovedì 9 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti sta continuando per le sei coppie in gioco e i colpi di scena non mancheranno di certo per alcuni dei protagonisti. Tra i vari episodi che si verificheranno, vedremo che Andrea paleserà la volontà di avere un falò di confronto con Anna. Anche Lorenzo rimarrà molto deluso da Manila Nazzaro e non esiterà a mostrare tutto il suo malcontento durante la puntata. Spoiler 9 luglio: altro falò di confronto? Le anticipazioni della puntata del 9 luglio di Temptation Island rivelano momenti davvero intensi per i vari protagonisti. In primo luogo assisteremo alla decisione di Sofia in merito alla richiesta di falò di confronto da parte del suo compagno Alessandro. Il protagonista è rimasto molto deluso da alcuni suoi comportamenti al ... Leggi su kontrokultura

