Tempo di vacanze: correre ai ripari con i prodotti Oknoplast, ottima barriera contro le visite indesiderate (Di martedì 7 luglio 2020) (Milano, 07 luglio 2020) - Milano, 07 luglio 2020 - Dopo diversi mesi chiusi tra le mura domestiche, è Tempo di cambiare aria e partire. Che sia un fine settimana o un mese, la necessità del momento è quella di evadere per godersi il meritato riposo e staccare la spina dalla città e dalle preoccupazioni della quotidianità. E se in noi prevale la voglia di divertirci in spiaggia con amici e parenti, c'è chi si prepara per partire all'attacco: parliamo dei ladri. La stagione estiva è per loro il momento migliore per organizzare visite indesiderate e agire indisturbati. Però c'è un modo per evitare tutto questo e prima di partire per un lungo viaggio o per un weekend fuori porta meglio sistemare la propria abitazione nel migliore dei modi! Un aiuto arriva dai prodotti Oknoplast. I serramenti del Gruppo, infatti, si rivelano ... Leggi su liberoquotidiano

Willie Peyote: la grande emozione? Cantare insieme a Mr. Boombastic

(Milano, 07 luglio 2020) - Milano, 07 luglio 2020 - Dopo diversi mesi chiusi tra le mura domestiche, è tempo di cambiare aria e partire. Che sia un fine settimana o un mese, la necessità del momento è ...Milano, 7 luglio 2020 - «Dopo l'album e il tour con Sting, non so proprio come abbia fatto Shaggy a scegliere me però sono molto, molto, soddisfatto": scherza Willie Peyote parlando del sodalizio con ...