Sutalo e Tameze, che numeri: prove da titolari. Bosko, prudente ma non troppo. Adrien, mediano che salta l’uomo (Di martedì 7 luglio 2020) Squadra che vince non si cambia? No, anzi. Con Gasperini è tutta un’altra storia. Si può dire ormai che nel gruppo dei titolari dell’Atalanta, che ruotano partita dopo partita, ci sono da oggi due innesti: Bosko Sutalo e Adrien Tameze. ... Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Sutalo Tameze Malinovskyi è furbo e pericoloso, Sutalo e Tameze convincono da subito BergamoNews.it Atalanta, a Cagliari un’altra perla: per l’ottava vittoria consecutiva basta Muriel

La banda di Gasperini a Cagliari regala un’altra perla. Nonostante un ampio ricambio a livello di formazione con gli esordi di Sutalo e Tameze e la partenza dalla panchina del trio delle meraviglie (G ...

L'Atalanta cambia volto ma non risultato Nonostante il turnover passa a Cagliari 0-1

