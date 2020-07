SuperEnalotto, pazzesco "sei" da 60 milioni: impensabile, quanto ha speso per la schedina (Di martedì 7 luglio 2020) Un pazzesco, epocale colpo di fortuna: un "sei" al SuperEnalotto che vale quasi 60 milioni, centrato a Sassari oggi, martedì 7 luglio. La sestina vincente è la seguente: 16 - 24 - 29 - 53 - 73 - 88. Numero Jolly 62, Superstar 50. C'è insomma un super-vincitore che incassa un bottino da urlo. E lo fa con una schedina pagata soltanto 3 euro: come riporta Agipronews, il sei vincente sarebbe stato giocato a Sassari presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Riv 45 situato in via Luna e Sole, 11 con una schedina da soli 3 euro, appunto. Si tratta della 14esima vincita più alta nella storia del SuperEnalotto. La vincita-record risale al 13 agosto 2019, quando furono vinti la bellezza di 109milioni di euro a Lodi. Leggi su liberoquotidiano

