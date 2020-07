Superenalotto, centrato un 6 da 60 milioni a Sassari (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – centrato a Sassari un 6 al Superenalotto da 59.472.355,48 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata presso il punto di vendita Tabacchi situato in via Luna e Sole 11. Questa la combinazione vincente: 16-24-29-53-73-88. Numero jolly: 62. Numero Superstar: 50. Il “6” è stato centrato con una schedina da soli 3 euro. Quella di stasera è la seconda vincita con punti sei del 2020. Con quella di stasera sono 124 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto. Il 6 mancava dal 28 gennaio 2020 quando è stato vinto ad Arcola (SP) un Jackpot da 67,2 milioni di euro, il 14° montepremi più alto dei Jackpot Superenalotto assegnati.(ITALPRESS). Superenalotto, centrato un 6 da 60 milioni a Sassari su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : #Superenalotto, centrato a #Sassari un 6 da 59 milioni. E' la prima vincita dal post-lockdown, la seconda del 2020… - SkyTG24 : Superenalotto, centrato il 6: vinti quasi 60 milioni a Sassari - fanpage : Centrato il 6 al Superenalotto! Vinti quasi 60 milioni con una schedina di soli 3 euro - IdaDiGrazia : RT @AgiproNews: #SuperEnalotto: Jackpot centrato in Sardegna, l’ultimo sempre a Sassari nel 2015 - CorriereCitta : Superenalotto, centrato un 6 da 60 milioni a Sassari -

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto centrato

Incredibile vincita a Sassari, dove stasera al Superenalotto è stato centrato un "6" da ben 59.472.355,48 euro. Una cifra da sogno, specie in un periodo di crisi come questa, che farebbe tremare le ...Torniamo a focalizzarci sui numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto in vista dell’estrazione di oggi, martedì 7 luglio 2020. Da quale concorso iniziamo? Per una volta invertiamo l’ordine alfa ...