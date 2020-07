Superenalotto, centrato il 6 a Sassari: con 3 euro super vincita da 60 milioni (Di martedì 7 luglio 2020) vincita milionaria al superenalotto: a Sassari è stato centrato un sei dal valore di 59.472.355,48 euro, quasi 60 milioni. La schedina fortunata è stata acquistata per 3 euro nella tabaccheria di via Luna e Sole 11. La combinazione vincente è 16-24-29-53-73-88, numero jolly 62. In tutto il 2020, sono stati indovinati soltanto due sei: l’ultima vincita risale al 28 gennaio 2020, con un jackpot da 67,2 milioni di euro. Fin dalla nascita del superenalotto, sono 124 le vincite con sei, compresa quella di oggi. Da quanto non usciva il 6 Con quella di stasera sono 124 le vincite con 6 realizzate dalla nascita del superenalotto. Il 6 mancava dal 28 gennaio 2020, quando è stato vinto ad Arcola, in provincia di La Spezia, la prima vincita del 2020. La schedina vincente da soli 2 euro allora era valsa più di 67 milioni di euro (67.218.272,10 per ... Leggi su quifinanza

