Superbonus al 110%, quadro quasi definitivo. Ecco le novità (Di martedì 7 luglio 2020) Approvate dalla commissione Bilancio della Camera tutte le modifiche presentate, norme attuative in arrivo entro il 18 agosto. Bonus esteso alle seconde case e villette, detrazione anche alle demolizioni per ricostruire. Leggi su ecodibergamo

M5S_Camera : Contributi a fondo perduto, superbonus al 110% per l'edilizia sostenibile, tagli sugli oneri delle bollette e credi… - Mov5Stelle : Facciamo il punto sul #Superbonus 110% Il nostro portavoce al Senato @GianlucaVasto spiega le novità che riguarda… - riccardo_fra : Ho un’importante novità da comunicarvi: è stato approvato l’emendamento che estende il #Superbonus al 110% anche al… - BCarazzolo : RT @M5S_Camera: Contributi a fondo perduto, superbonus al 110% per l'edilizia sostenibile, tagli sugli oneri delle bollette e credito di im… - Tenta39 : Superbonus 110%, De Luca a Bagnoli Irpino ospite di Acca Software @Tenta39 -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110%

In base alle ultimissime notizie, il superbonus 110 per cento sarà esteso anche alle seconde case qualora si trovino all'interno del condominio. la possibilità di usufruire immediatamente dello sconto ...Mentre proseguono le modifiche alla norma riguardante il Superbonus del 110% per l’efficientamento energetico di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), attualmente soggetta a numerosi ...