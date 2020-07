Super Mario Bros commentato dal telecronista sportivo John Madden? Si tratta di un'incredibile imitazione (Di martedì 7 luglio 2020) Probabilmente qualcuno conoscerà John Madden, telecronista sportivo molto amato negli USA e che ha prestato il suo nome per l'iconica serie Madden. Ebbene, parliamo di lui perché indirettamente ha a che fare con questa news particolare.Frank Caliendo, comico ed imitatore, ha imitato perfettamente la voce di Madden mentre commenta il gameplay del primo livello di Super Mario Bros. Non solo, ma Caliendo si alterna tra la voce di Madden e quella di un'altra star, Pat Summerall che è stato un giocatore di football e telecronista sportivo.Il risultato è davvero incredibile perché le voci sono praticamente identiche ai due commentatori sportivi. Insomma, Caliendo ha fatto un bel lavoro, non c'è che dire. Di seguito potete visionare la clip pubblicata su Twitter.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #SuperMarioBros commentato da John Madden? Si tratta di un'incredibile imitazione. - MelhorAssassino : @meuplaystation Super Mario Sunshine sksjsksjksj - tamagoogie : io come jungkook super competitiva anche se devo giocare a mario kart - chucklebug69 : @emilystarmoles antifa super soldier mario - MArioS__7 : @JennyHot13 Tanta roba ????, con la canzoncina di super mario ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Super Mario Super Mario Collection: annuncio in arrivo, insider ne sono certi Tom's Hardware Italia Ennio Morricone, grazie per averci unito tutti nel nome della musica!

Su una colonna sonora ognuno ci fa il film che vuole. Quanto più la musica è bella tanto più vivrà di vita propria, se poi è sublime come la maggior parte delle opere di Ennio Morricone, il gioco è fa ...

Lloris-Son ma non solo, da Adebayor a Balotelli: le risse tra compagni di squadra più famose della Premier

Hugo Lloris e Heung-min Son sono stati soltanto gli ultimi compagni di squadra a rendersi protagonisti di una brutta lite in campo davanti alle telecamere di tutto il mondo. Nella storia della Premier ...

Su una colonna sonora ognuno ci fa il film che vuole. Quanto più la musica è bella tanto più vivrà di vita propria, se poi è sublime come la maggior parte delle opere di Ennio Morricone, il gioco è fa ...Hugo Lloris e Heung-min Son sono stati soltanto gli ultimi compagni di squadra a rendersi protagonisti di una brutta lite in campo davanti alle telecamere di tutto il mondo. Nella storia della Premier ...